Vaticano, il Papa nomina un laico segretario generale del “ministero” per l’Economia

Città del Vaticano – Un laico come segretario della Segreteria per l’Economia. Papa Francesco ha infatti nominato Segretario Generale della “ministero” vaticano per l’Economia il dott. Maximino Caballero Ledo.

Nato il 21 dicembre 1959 a Mérida, in Spagna, ha ottenuto una Laurea in Economia all’Università Autonoma di Madrid e un Master in Amministrazione Aziendale presso l’IESE Business School di Barcellona, è sposato e ha due figlie. Ha lavorato presso diverse aziende spagnole e statunitensi (dal 1986 fino ad oggi).

Dal 2007 ricopre diverse cariche negli Stati Uniti d’America in una importante azienda multinazionale del settore sanitario, tra cui quelle di Vice Presidente delle Finanze e di Value Capture.

(Il Faro online)