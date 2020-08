Vigilanza anche nelle scuole nel nord di Fiumicino, Calcaterra: “Un aiuto prezioso”

Fiumicino – “La sottoscrizione della convenzione tra il Comune e le associazioni di volontariato (leggi qui) per garantire il servizio di vigilanza anche nelle scuole delle località del nord, in particolare presso gli istituti scolastici di Aranova Antonio Parrotta, di Passoscuro Ermino Carlini e di Fregene, è molto importante. Siamo molto soddisfatti di questo risultato, di cui ringraziamo il sindaco Montino e il suo delegato alla Sicurezza Parente”.

Lo dichiara il capogruppo del Partito democratico Stefano Calcaterra, che aggiunge: “In questi mesi di emergenza sanitaria le associazioni di volontariato hanno aiutato e supportato l’Amministrazione in molti aspetti, dai controlli sulle spiagge al confezionamento di pacchi alimentari per le famiglie bisognose. A settembre, con l’avvio del nuovo anno scolastico, il loro contributo sarà ancora più prezioso e utile per tutta la cittadinanza”.