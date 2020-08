A Fiumicino il primo congresso dei Giovani Democratici: “Più spazio per i ragazzi in politica”

Fiumicino – “Lunedì 3 agosto 2020, si è svolto il nostro primo congresso di circolo: un momento davvero importante per la nostra giovanile, per riflettere sul lavoro svolto e definire insieme l’azione politica da portare avanti, per il nostro territorio e per il mondo che vogliamo costruire”. Lo dichiarano i Giovani Democratici di Fiumicino in una nota stampa.

“Siamo felici di aver eletto unitariamente Segretario Andrea Zanin e Presidente Gianluca Gargiulo – prosegue il Circolo -. A loro auguriamo un buon lavoro, sicuri che sapranno guidarci con competenza e visione. Vogliamo ringraziare inoltre Kevin Bernardini per aver aperto i lavori del congresso come rappresentante dei GD Provincia, Rosa Ferraro per aver portato i saluti dei GD Roma e i rappresentanti delle mozioni nazionali Agostino Biondo e Daniele Entrieri che, nonostante il periodo, ci hanno aiutato a portare avanti un dibattito importante sul futuro della nostra organizzazione.”

“Ringrazio i militanti dei Giovani Democratici di Fiumicino per l’importantissima responsabilità che mi è stata data come Segretario del Circolo di Fiumicino – afferma Andrea Zanin, segretario GD Fiumicino -. Infatti in un territorio in cui molto spesso le esigenze, le speranze, la voce dei più giovani vengono ignorate sarà fondamentale per questa segreteria ascoltarle e costruire un progetto di mondo e città diverso, migliore. Presto contiamo di aprire un dialogo con l’amministrazione per instaurare quel canale di comunicazione che noi ragazzi/e aspettiamo da ormai troppo tempo”.

“Inoltre – conclude Zanin – sarà costante il lavoro con il Partito Democratico di Fiumicino nel nome del segretario Luigi Giordano e tutto il gruppo consiliare guidato dal capogruppo Stefano Calcaterra.

I giovani hanno bisogno di più spazio e devono ottenerlo adesso. Buon lavoro a tutti i compagni del circolo di Fiumicino!”

