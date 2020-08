Acilia, esplode incendio: terrore nella notte per decine di famiglie

Acilia – Notte di terrore per decine di famiglie delle case popolari di via Domenico Morelli e di superlavoro per diverse squadre dei vigili del fuoco. Un violento incendio è esploso intorno alle ore 23,00 in un terreno incolto adiacente alle abitazioni e si è propagato fino a lambire le finestre. Per sicurezza gli alloggi sono stati evacuati e la gente si è riversata in strada.

Le fiamme sono divampate a partire da una manciata di minuti prima delle ore 23,00 tra le sterpaglie del terreno che si trova tra via di Macchia Saponara e via Domenico Morelli. Ben presto il fuoco si è esteso tra la vegetazione secca e ha trovato facile innesco in un pino di grosse dimensioni. E’ stato a quel punto che si è reso necessario evacuare gli appartamenti adiacenti all’incendio.

Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno avuto difficoltà a raggiungere il punto preciso del focolaio. I mezzi si sono posizionati nel parcheggio del grosso supermercato che fa angolo tra le due importanti arterie di Acilia.

I vigili del fuoco hanno operato fino alle due e mezza di notte prima di avere ragione delle fiamme. Solo allora i residenti hanno potuto fare rientro nelle loro abitazioni.

“Da mesi – contesta Alessandro Aguzzetti di Difendiamo Acilia – segnalo continuamente la necessità di effettuare lo sfalcio di erba e la messa in sicurezza ma puntualmente le richieste non vengono ascoltate. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco ieri sera ha fatto sì che la situazione non sfociasse in tragedia visto il fuoco che stava arrivando verso le palazzine popolari. Chiedo interventi urgenti affinché il Villaggio San Giorgio venga messo in sicurezza e venga ristabilito decoro ai residenti, anziché spendere inutili soldi per pseudo piste ciclabili è arrivato il momento di rendere vivibili i nostri quartieri”.

Foto di copertina di Riccardo Bazzanti