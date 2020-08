Anzio Calcio, Simone Battaglia nuovo giocatore biancazzurro

Anzio – L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver trovato l’accordo per la stagione 2020/21 con il centrocampista, classe 1995, Simone Battaglia.

Romano, cresciuto nel settore giovanile della Roma, Battaglia è stato capitano della Primavera giallorossa di Alberto De Rossi, nel gruppo che comprendeva anche, tra gli altri, Alessio Romagnoli e Lorenzo Pellegrini.

Terminata l’esperienza nella Capitale, ha raccolto 46 gettoni di presenza tra i professionisti tra il 2014 e il 2017, con le maglie di Vigor Lamezia, Monopoli, Ancona e Melfi, prima di scendere tra i dilettanti e indossare i colori di Flaminia, Pomezia, Ottavia e Falaschelavinio.

Per lui anche tre apparizioni in maglia azzurra, con l’Under 19 di Luigi Di Biagio, ai XVII Giochi del Mediterraneo disputati in Turchia: «Sono molto contento di aver firmato con questa società, non ci ho messo molto a decidere dopo la chiamata del direttore e abbiamo trovato l’accordo rapidamente. Quello che ho fatto in passato ora non conta, ovviamente il mio desiderio è quello di poter tornare un giorno tra i professionisti ma per farlo devo dimostrare il mio valore e voglio farlo con questa maglia. Conosco già alcuni dei miei nuovi compagni, con qualcuno ho anche giocato assieme in passato e nel complesso la rosa mi sembra assolutamente valida. Sappiamo che il campionato che ci attende sarà difficile e complicato per tante ragioni, ma sono sicuro che con lo spirito giusto ci divertiremo e ci toglieremo tante soddisfazioni».