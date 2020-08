Benacquista Latina Basket, è Stefano Di Francesco il nuovo vice allenatore nerazzurro

Latina – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket è lieta di annunciare ufficialmente di aver siglato un accordo annuale con l’allenatore nazionale Stefano Di Francesco, che sarà il vice allenatore della prima squadra nel campionato di Serie A2 per la stagione 2020/21: «Sono davvero molto contento e motivato di poter collaborare con una società seria come Latina Basket e lavorare insieme a un allenatore esperto come Franco Gramenzi», queste le prime parole di Stefano.

Il neo vice allenatore nerazzurro è nativo di Teramo, come il capo allenatore della Benacquista, con cui non ha mai collaborato prima, ma che conosce da diversi anni, suo padre Mario, infatti, è stato assistente proprio di coach Gramenzi a Teramo: «Dopo aver parlato con Franco e con la dirigenza della società, non ho avuto dubbi e ho accettato la proposta con grande entusiasmo. Si tratta di una grande opportunità per me».

Coach Di Francesco è reduce da una stagione da assistente alla Virtus Civitanova, militante in Serie B, mentre l’anno precedente è stato assistente, sempre in Serie B, proprio con la formazione di Teramo, disputando le ultime 4 partite in veste di capo allenatore (dopo l’esonero di Coach Piero Bianchi) sfiorando l’accesso ai playoff all’ultima giornata. Per il tecnico classe 1987 si tratta della prima esperienza in Serie A2: «Il campionato di A2 è sicuramente molto equilibrato e combattuto, per me si tratta di un ambiente nuovo e di una bella sfida che intendo affrontare con il massimo dell’impegno e della passione».

Ed è stata proprio la passione per la pallacanestro a motivare la scelta di Stefano che, dopo essersi brillantemente laureato in giurisprudenza all’Università LUISS Guido Carli di Roma nel 2012, aver preso l’abilitazione nel 2015, aver lavorato presso uno Studio Legale specializzato in diritto sportivo, e al contempo aver completato il percorso di formazione cestistica raggiungendo la qualifica di Allenatore Nazionale nel 2017, ha optato per impiegare tutte le sue energie nel mondo della palla a spicchi. Coach Di Francesco vanta una grande esperienza anche a livello giovanile, negli anni degli studi romani ha allenato vari gruppi della Stella Azzurra, per poi tornare a collaborare con il settore giovanile di Teramo, arrivando anche alle Finali Nazionali di Bormio con il gruppo Under 14.

Per il vice allenatore della Benacquista sarà un’esperienza nuova e importante: «Non vedo l’ora di cominciare a lavorare, per questo spero che vengano stabilite presto le date di inizio del campionato, compatibilmente con la situazione legata al Covid-19».

A Stefano va il benvenuto in casa nerazzurra e un sincero e caloroso in bocca al lupo, per questa nuova esperienza con la maglia della Latina Basket, da parte del presidente commendator Lucio Benacquista e di tutta la società pontina.