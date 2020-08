Focene, perdite d’acqua su via Coccia di Morto: il 13 agosto l’intervento di Acea

Fiumicino – Dopo l’ennesima denuncia dei cittadini (leggi qui), Acea interverrà per sistemare i guasti. “Ho effettuato ieri un sopralluogo con Acea a Focene per il problema legato alle perdite d’acqua su strada“, dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Angelo Caroccia.

“A gennaio scorso – spiega – era stata sostituita la condotta idrica principale in via Coccia di Morto, ma non gli stacchi verso le traverse. Questa è la causa di alcune delle rotture che di frequente si verificano in quel tratto di condotta. Il 13 agosto Acea interverrà sul posto, in collaborazione con il nostro assessorato, e in un paio di giorni sostituirà gli stacchi verso le traverse. Questo dovrebbe risolvere il problema definitivamente”.

“Nel frattempo oggi – aggiunge Caroccia – Acea è intervenuta in via Porto Maurizio a Fregene e in via dei Polpi a Focene e sta programmando interventi in via dei Saraghi, angolo con via di Pesce Luna, dove era già intervenuta nei giorni scorsi, e in via Passo Buole. In vista di tutte queste perdite, abbiamo chiesto un incontro ad Acea per affrontare per l’ennesima volta il tema delle bonifiche delle reti oramai obsolete e datate“.