Fondi brucia: diversi i roghi nelle periferie

Fondi – Ogni anno la stessa storia: Fondi martoriata dalle fiamme. Questa mattina, a bruciare, è il Cocuruzzo, che segue agli incendi dei giorni scorsi in via Gegni, via Cappellalto, via Valle San Pietro e sulla Provinciale. Fondi in fiamme anche ieri, dove un preoccupante rogo si è registrato a San Raffaele, dove altissime lingue di fuoco hanno richiesto un pomeriggio intero per essere domate.

Ancora ignote le cause dell’incendio, ma, secondo le prime ipotesi, si tratterebbe dell’ennesimo caso di piromani, che, avrebbero approfittato del vento a favore. Per domare le fiamme è stato necessario Vigili del Fuoco, Falchi del Pronto intervento e canadair.

