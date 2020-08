Ostia – Nasce sul litorale di Roma la spiaggia libera Spqr, da oggi gratuitamente a disposizione di cittadini e turisti. Ad inaugurarla la Sindaca di Roma Virginia Raggi. Presenti la presidente del Municipio X Giuliana Di Pillo, il Vicepresidente e Assessore all’ambiente, territorio e sicurezza del Municipio X, Alessandro Ieva e il consigliere di Roma Capitale Paolo Ferrara.

La nuova spiaggia libera a Ostia nasce dopo i lavori di demolizione e riqualificazione dell’ex stabilimento “L’Arca” avviati dall’Amministrazione a marzo scorso.

“Dopo anni di abbandono e degrado restituiamo ai cittadini questa spiaggia. Abbiamo abbattuto le strutture e i chioschi irregolari e abbiamo bonificato e riqualificato l’intera area. Quello che stiamo facendo a Ostia è rivoluzionario e non ha precedenti: stiamo ripristinando la legalità, riconquistando le spiagge granello per granello, e stiamo restituendo ai cittadini la vista sul mare, abbattendo strutture abusive che per anni sono state il simbolo di degrado e abbandono. Abbiamo detto no al ‘lungomuro’ e sì al lungomare” dichiara la Sindaca di Roma, Virginia Raggi.

I lavori di demolizione dei manufatti abusivi e di bonifica dell’area sono partiti a marzo scorso alla presenza della Sindaca di Roma. Concluso l’iter di conversione da concessione demaniale a spiaggia libera, nell’area sono stati installati tutti i servizi che sono già presenti nelle altre spiagge libere del litorale romano: sono state posizionate nuove passerelle, restaurati gli ombrai storici, ripristinato l’impianto idrico e posizionate fontanelle e docce. Inoltre, sono stati realizzati percorsi pedonali, scivoli per rendere la spiaggia accessibile a tutti e sono stati installati i bagni. Ripristinate anche tutte le balaustre ed eseguiti lavori di muratura e verniciatura per il decoro della spiaggia.

Altra novità assoluta per questo tratto di arenile riguarderà “Estate Sicura 2020”, un progetto in collaborazione con la Scuola Cani Salvataggio Centro-Meridionale che prevede sia l’attivazione di presidi di sicurezza e controllo della spiaggia con le Unità Cinofile da Salvataggio SICS, sia manifestazioni pubbliche per sensibilizzare la popolazione su questi temi.

“Questa spiaggia ritorna fruibile per tutti i cittadini e i turisti che vorranno frequentarla. Continua il nostro lavoro per rilanciare Ostia e per valorizzare questo territorio dalle grandi potenzialità. Per rendere la spiaggia libera più a misura di cittadino abbiamo voluto creare momenti di svago attraverso esibizioni sportive a titolo gratuito. La manifestazione di interesse che è stata aggiudicata va proprio in questa direzione: si svolgerà infatti un importante torneo di beach soccer della durata di una decina di giorni” commenta la Presidente del Municipio X, Giuliana Di Pillo.

L’area demaniale marittima in questione era stata data in concessione alla ex Colonia marina e faceva parte dell’insieme delle strutture balneari sviluppatesi sull’arenile di Castel Fusano a partire dal secondo dopoguerra, quando, insieme alla ricostruzione degli stabilimenti balneari di Ostia Ponente e Levante andati distrutti dai bombardamenti durante la Seconda Guerra Mondiale, iniziò la realizzazione degli impianti balneari nella parte di litorale corrispondente al lido di Castel Fusano. Il Dipartimento Urbanistica di Roma Capitale ha ricostruito l’iter tecnico-amministrativo che ha portato alla realizzazione dell’impianto balneare: è risultato non legittimo il permesso a costruire in sanatoria rilasciato per l’area demaniale. Per questo è stato avviato, e concluso, l’iter di conversione da concessione demaniale a spiaggia libera.

(Il Faro online)