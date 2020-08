Minturno, successo per i tour serali di “Viviamo il Borgo”

Minturno – Successo di pubblico la scorsa settimana per i tour serali di “ViviAmo il borgo” al centro storico di Minturno, protagonista l’incantevole cattedrale di San Pietro. L’iniziativa nasce dalla collaborazione tra il Consorzio Minturno da Scoprire e il Comune di Minturno ed è promossa da Vivi Minturno Scauri.

Il ciclo gratuito di visite guidate serali di “ViviAmo il borgo”, curato dalla dottoressa Martina Conte, storica dell’arte e Responsabile dell’Info Point Vivi Minturno Scauri, vuole rendere fruibile e accessibile a tutti il centro storico di Minturno, attraverso brevi tour tematici che di serata in serata, ogni venerdì dal 24 luglio al 28 agosto, sveleranno i principali poli d’interesse del borgo.

“Siamo felici della risposta positiva che abbiamo ricevuto in questi primi due appuntamenti. Le visite nella Cattedrale ci hanno sorpreso per la numerosa e attenta partecipazione” – spiega il presidente del Consorzio Antonio Lungo. –

Famiglie con bambini, appassionati locali, persone di passaggio ma anche ospiti delle nostre strutture in vacanza hanno preso parte ai due turni di tour serali esaurendo i posti limitati a nostra disposizione. Con grande dispiacere abbiamo dovuto respingere le numerose prenotazioni ricevute e attenerci alle disposizioni anti-covid. Tuttavia, per dare a tutti la possibilità di visitare la chiesa di San Pietro e l’apertura esclusiva dell’area cimiteriale sottostante abbiamo deciso di replicare i tour nell’appuntamento già in calendario per il 21 Agosto. Inoltre, per quelli che erano venuti a conoscenza in ritardo dell’iniziativa e i molti che ci hanno richiesto di visitare il Castell,o abbiamo deciso di aggiungere ulteriori date e stiamo preparando un nuovo calendario di appuntamenti, che a breve diffonderemo, accogliendo le numerose richieste ricevute.”

” Il riscontro positivo ricevuto dagli appuntamenti di “ViviAmo il borgo” ci invoglia ad arricchire l’offerta di tour” – dichiara Giuseppe Pensiero, delegato al Turismo del Comune di Minturno. – ” È fondamentale aiutare la ripartenza di un settore come quello del turismo così gravemente colpito ed è doveroso per noi dare un segnale positivo. Questa inaspettata affluenza indica che c’è tanta voglia di riscoprire i nostri luoghi e viverli con una consapevolezza diversa.”

Infine, il prossimo appuntamento è per venerdì 7 agosto con un doppio tour nella chiesa della SS. Annunziata in compagnia della guida Raphael Oberlander.

