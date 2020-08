Moria di kiwi, perdite per 100 milioni di euro in provincia di Latina

Latina – Una perdita di oltre 100 milioni di euro tra fatturati e indotti e un danno che, a fronte delle ore lavorate destinate all’agricoltura in provincia di Latina, rischia di compromettere ulteriormente il settore: su un totale di oltre 2 milioni e 400 mila ore lavorate circa un milione, quasi la metà, sono quelle destinate al settore del kiwi che attualmente proietta il territorio pontino tra i leader mondiali della produzione del frutto.

A confermare i dati, lanciando un allarme sulla moria delle piante di kiwi che sta interessando il territorio pontino, è stata Confagricoltura Latina attraverso il direttore Mauro D’Arcangeli e il presidente Luigi Niccolini che ha chiesto nei giorni scorsi alla Regione Lazio di istituire una task force scientifica per affrontare la situazione prima che sia troppo tardi.

Il problema è dovuto alla morte “dell’apparato radicale delle piante per ragioni che, al momento, non si conoscono”, sottolinea D’Arcangeli che ribadisce che il danno, al momento, si può stimare tra il 20 e il 30% del fatturato se si considera anche l’indotto economico che ruota intorno al mondo del kiwi in terra pontina. Da qui l’appello del presidente di Confagricoltura Latina Luigi Niccolini che ha chiesto anche il coinvolgimento delle università per avviare i lavori di una task force scientifica. (fonte Agi)