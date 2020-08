Regione Lazio, Tidei (Iv): “Emergenza colture kiwi a Latina, intervenire subito”

Regione Lazioi – “Particolarmente grave e allarmante è la situazione della coltura dei kiwi, strategica non solo per la provincia di Latina ma per l’intero territorio regionale. Una produzione importante, con volumi consistenti, che ora è a rischio a causa della moria delle piante di cui non si conoscono ancora origine e cause.

Il grido di dolore che arriva dagli operatori va ascoltato con attenzione ed è necessario che si lavori per un intervento tempestivo a tutela di questa coltura. Per questo è imprescindibile attivarsi sia a livello regionale che a livello nazionale tramite l’assessore all’Agricoltura Enrica Onorati e il ministero dell’Agricoltura affinché si possa giungere quanto prima a individuare soluzioni in grado di tamponare l’emergenza e anche soluzioni sostenibili e di lungo periodo” – Lo dichiara, in una nota, la presidente della commissione Attività produttive e Sviluppo economico del Consiglio regionale del Lazio Marietta Tidei (Italia Viva).

