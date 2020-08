Al via con la Asl Roma 3 la somministrazione dei test covid-19 per chi deve viaggiare all’ estero

Roma – Test molecolari della Asl Roma 3 accessibili a tutti, soprattutto a chi per vacanza o per lavoro deve spostarsi all’estero in quei Paesi dove è richiesto il certificato che attesti la non positività da covid-19.

Diciamolo subito, il test è a pagamento: l’utente per ottenere il test molecolare per la ricerca degli anticorpi anticoronavirus covid-19 deve corrispondere un ticket di 69,88 euro. E’ la Asl Roma3 a comunicare, nell’osservanza della nota Regione Lazio prot. n. 695/28 del 04 agosto, che l’esecuzione dei test diagnostici molecolari Covid-19 richiesti per motivi di viaggio, laddove previsti da Stati Esteri o Aziende, sono a totale carico dell’assistito senza oneri per il SRR.

Secondo quanto indicato dalle autorità sanitarie, la procedura da attuare è la seguente:

l’utente, munito di prescrizione su carta semplice di un Medico di Medicina Generale/Pediatria libera scelta o Medico Specialista, dovrà recarsi presso uno sportello CUP dell’Azienda di residenza oppure dell’Azienda Ospedaliera del “drive-in” presso il quale intende eseguire la prestazione, per la registrazione ed il pagamento della prestazione de quo;

lo sportello CUP rilascerà all'utente 2 copie della ricevuta di pagamento ;

; l’utente si recherà al “drive-in” dell’Azienda presso la quale ha effettuato la registrazione ed il pagamento del test molecolare diagnostico, consegnando una copia della ricevuta dello stesso pagamento. Per i residenti nella Asl Roma 3 il drive-in si trova in via di Casal Bernocchi, nel parcheggio della Direzione aziendale.

