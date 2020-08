Ardea, Luana Ludovici lascia la presidenza della Commissione Trasparenza

Ardea – Luana Ludovici rassegna le dimissioni da presidente della Commissione Trasparenza. Ad annunciarlo è lei stesso in un comunicato dove spiega i motivi del suo gesto: “Ritengo però moralmente doveroso sottolineare che la mia decisione è sofferta e presa a malincuore, nata come conseguenza di atti e atteggiamenti scorretti e inadeguati, perpetrati durante tutto questo tempo dalla maggioranza, che vanno a rovinare in modo grave quel rispetto dovuto ai cittadini che io in primis mi sono sentita in dovere di proteggere nel momento in cui ho accettato l’incarico che oggi purtroppo sono costretta a lasciare”.

“Non posso continuare a lavorare per la città quando tutta la maggioranza mi rema contro – aggiunge -. Ogni qual volta ho richiesto dei documenti per potare avanti le operazioni che la mia commissione ha il compito di fare, essi non sono mai stati forniti con la dovizia e la celerità che la situazione esigeva. Come è ovvio, senza la sentita collaborazione della maggioranza, l’operato mio e di tutti coloro che fanno parte della commissione è irrimediabilmente compromesso”.

“Forse perché hanno sempre avuto qualcosa da nascondere? Perché sono stati sempre consapevoli dei loro gravi errori? Il boicottaggio della mia Commissione non può essere una questione di schieramenti, è un oltraggio alla cittadinanza, poiché per fare il loro bene, bisognava entrambi fare il proprio. Con prepotenza è stato ucciso un meccanismo che viveva di collaborazione, l’unico che poteva essere condotto dall’opposizione, ma che per esistere aveva bisogno del vostro aiuto, che puntualmente non è arrivato”, conclude Ludovici.