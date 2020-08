Pomezia – Rimosso il cancello posto all’ingresso del Borgo di Pratica di Mare. Questa mattina, come annunciato, la ditta incaricata dagli uffici comunali ha provveduto a rimuovere il cancello che da anni impedisce l’accesso all’area.

La società Nova Lavinium srl ha però provveduto a installarne un altro provvisorio, posto esattamente dietro a quello rimosso, intimando a chiunque provi a entrare di denunciarlo all’autorità competente.

“Procederemo, come già fatto, con un’ordinanza di rimozione di questo ulteriore cancello – spiega il Sindaco Adriano Zuccalà – Il Tar stabilito che il cancello posto a chiusura del varco di ingresso al Borgo va rimosso, perché qualificato come cancello di cantiere, i cui lavori, come certificato dai tecnici comunali, sono terminati.

Questo vale anche per l’ulteriore e nuovo cancello che ci siamo trovati di fronte stamattina. Il Comune sta procedendo nei termini di legge per restituire alla cittadinanza un luogo storico, che è la memoria di Pomezia. Sarebbe opportuno e auspicabile che lavorassimo tutti insieme per una soluzione condivisa che possa tutelare l’interesse collettivo e quello della proprietà privata”.