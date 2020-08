Borgo San Martino, Scortichini lascia: “Società impagabile, merita la Promozione”

Cerveteri – Il capitano Marco Scortichini saluta il Borgo San Martino dopo una stagione che , personalemte, reputa soddisfacente. Il centrocampista e capitano lascia la squadra in cui si è trovato molto bene: “Mi dispiace moltissimo, è stato un anno che non dimenticherò – dice Scortichini – vorrei ringraziare la famiglia Lupi e il Grande Impero per quanto hanno fatto, facendomi sentire a casa. Ho ricevuto un trattamento esemplare, che al giorno d’oggi è difficile avere. Auguro a loro di essere ripescati in Promozione perché lo meritano. Vorrei ringraziare Rendina,un grande allenatore e persona speciale e poi Palluzzi anch’egli ottimo allenatore e persona stimata. Infine il direttore Nello De Nicola, grande professionista e il preparatore Mauriziono Bolognesi con il quale ho stretto un rapporto di fiducia. Per concludere i compagni, ma il mio è un arrivederci perchè spero di ritornare a giocare con questa maglia”.

Il futuro prossimo del Borgo San Martino

La società giallonera sta concludendo alcune trattative e un paio di acquisti molto importanti, saranno messi a segno nell’eventualità del ripescaggio in Promozione. Fremono i dirigenti etruschi nel sapere se la domanda sarà accettata o rigettata. Le possibilità sono aumentane negli ultimi giorni dopo che molti club hanno lesinato l’invito al ripescaggio. Pertanto c’è fiducia che dalla federazione laziale arrivino buone notizie già dalla prossima settimana.