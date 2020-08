Centrodestra, Liste civiche e M5S: “Di fronte ai problemi della città la maggioranza fa mancare il numero legale”

Fiumicino – “Il consiglio comunale tenutosi oggi ha visto l’ennesimo disinteressamento della maggioranza nei confronti dei problemi che incombono sulla nostra città. A seguito di una sospensione, chiesta proprio dalla maggioranza durante le fasi del consiglio, la seduta non è stata più ripresa per mancanza di numero legale in aula: presenti solo 2 consiglieri di maggioranza”. Lo dichiarano in un comunicato i partiti Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Crescere Insieme, Cristiano Popolari e M5S.

“È inaccettabile come, per la seconda volta quest’anno, – proseguono i Partiti- quando si apre la discussione politica sulle interrogazioni, la maggioranza riesca a rendere impossibile la prosecuzione del consiglio.

Crescere Insieme aveva portato diverse questioni in aula, tra cui: l’erosione costiera di Fregene e Focene, la sicurezza stradale a Tragliata, la situazione del ponticello ciclopedonale di Passoscuro-Maccarese, l’apertura dell’ufficio comunale di Palidoro, il piano trasporti pubblico locale ed altre criticità del nostro territorio, che ancora una volta sono state palesemente ignorate.

Tutte le interrogazioni saranno rimandate ad altro consiglio comunale, che si terrà sicuramente in un periodo dove non avrà più senso discuterle perché il problema è in parte superato.

E pensare che il vice sindaco nella seduta precedente di Consiglio diceva: ‘Le discussioni vengono effettuate in aula perché è la maggioranza che garantisce il numero legale‘. Prendiamo atto però, a fatto compiuto, che queste parole sono state smentite proprio dai numeri della maggioranza stessa”.

“Siamo amareggiati del comportamento – concludono -. Spetterà poi ai cittadini giudicare l’operato politico di questa maggioranza”.

