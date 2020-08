Cerveteri, la Zambra Dixie Jazz Band al Parco della Legnara

Cerveteri – Prestigioso appuntamento jazz al Parco della Legnara a Cerveteri. Il programma dell’Estate Caerite 2020, nell’ambito della rassegna dedicata al Jazz, propone per venerdì 7 agosto la Zambra Dixie Jazz Band, il quintetto, che per l’occasione sarà un sestetto, nato sulle musiche di New Orleans diretto dal Maestro Augusto Travagliati, istituzione musicale del territorio caerite, già Direttore del Gruppo Bandistico Caerite e della Moonlight Big Band, una delle Big Band più apprezzate.

Inizio del concerto fissato per le ore 21:30. Ingresso gratuito.

Ad esibirsi, al fianco del Maestro Travagliati, il trombonista e performer statunitense Michael Supnick, alla batteria Alberto Botta, al trombone Carlo Ficini, al banjo Armando Mortet e al Sax basso Leonardo Crescimbeni.

“Le note del jazz dominano la nostra Estate Caerite – ha detto Federica Battafarano, Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri – la musica della Zambra Dixie Jazz Band è una tradizione dell’offerta culturale della nostra città. Si esibiranno artisti del territorio ma anche artisti di rango nazionale ed internazionale, come Alberto Botta e Michael Supnick. Una serata che sicuramente appassionerà tutti gli amanti della musica jazz.

Vi ricordo come sempre, che per lo svolgimento del programma dell’Estate Caerite abbiamo adattato l’arena del Parco della Legnara in modo tale da rispettare tutte le vigenti normative anti-covid. Obbligatorio indossare la mascherina all’ingresso dunque, che andrà tenuta fino al raggiungimento del proprio posto a sedere. La capienza massima consentita è di 440 posti, pertanto si invita il pubblico a raggiungere il Parco con qualche minuto di anticipo”