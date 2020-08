Covid 19 tra Sabaudia e Latina: 300 tamponi tutti negativi

Sono tutti negati i 300 tamponi effettuati in seguito ai casi che hanno visto coinvolti dapprima il bagnino di Latina in servizio presso un chiosco di Sabaudia, a seguire un collega di quest’ultimo impegnato in uno stabilimento balneare sempre nella cittadina delle dune e anche una ragazza al lavoro in un centro fitness sempre di Sabaudia. Casi che sono stati, in breve, collegati anche ad alcuni locali di Latina.

Ne è scaturita la chiusura delle tre attività di Sabaudia e, a seguire anche di una pizzeria, un bar e una discoteca del capoluogo pontino.

Una situazione che sembrava non far sperare niente di buono. Ma l’Azienda sanitaria locale si è mossa tempestivamente predisponendo test a tappeto con l’allestimento all’ospedale Goretti di un apposito padiglione, il Porfiri, nel quale effettuare i tamponi per circoscrivere nel minor tempo possibile la diffusione del Covid-19 che sembra aver avuto origine da una persona positiva proveniente dalla Spagna.

Allo stato attuale, però, i tamponi sono tutti negativi. Nelle prossime ore si avranno riscontri anche per gli altri test effettuati nella giornata di ieri mentre ne sono in programma altri nella giornata di oggi.

