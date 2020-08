Estate Caerite 2020: un Ferragosto tra risate e arte a Cerveteri

Cerveteri – Il covid-19 non ferma neanche l’estate di Cerveteri, dove ci aspetta un weekend di Ferragosto tra risate e grandi spettacoli. L’emergenza pandemica ha ristretto le possibilità e gli spazi, ma non ha compromesso lo spirito della cittadina, che non delude visitatori e locali, arricchendo il suo agosto con eventi culturali e artistici di qualità.

14 agosto

Gli eventi iniziano il 14 agosto, il primo ad andare in scena è Ascanio Celestini, attore e scrittore romano, che porta sul palco della “Legnara”: “Barzellette”, storie di nessuno ma di tutti.

Lo spettacolo, che prende ispirazione dall’omonimo libro di Celestini, è ambientato in una stazione ferroviaria e racchiude in una struttura narrativa semplice le storielle di alcuni viaggiatori, tutte raccolte dal capostazione, che funge da grande narratore.

L’autore ha raccolto e reinventato, vicende che non appartengono a nessuno, ma che sono a disposizione di tutti e ci raccontano cosa siamo diventati, ci consentono di scavare nel torbido del mondo senza diventare persone torbide.

“Barzellette” aprirà il sipario alle 21:30 al Parco della Legnara a Cerveteri, vi si potrà accedere tramite pagamento di un biglietto di ingresso di 8 euro. L’evento si svolge nell’ambito del programma dell’Estate Caerite 2020, messo a punto dall’Assessorato alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri.

“Nella notte che precede il Ferragosto, arriva un grande personaggio dell’arte, della cultura e dello spettacolo come Ascanio Celestini, un volto già noto al pubblico di Cerveteri – ha dichiarato Federica Battafarano -, rimasto affascinato alcuni anni fa con la sua performance straordinaria all’interno dell’Etruria Eco Festival.

“A distanza di otto anni siamo felici di tornare ad ospitarlo nella nostra città – ha detto l’Assessora alle Politiche Culturali del Comune di Cerveteri -, con uno spettacolo come sempre innovativo, affascinante e coinvolgente”.

I biglietti sono in vendita presso il Punto di Informazione Turistica di Piazza Aldo Moro, per informazioni e prenotazioni, chiamare i numeri 0699552637, 3534107535 e 3270168318.

