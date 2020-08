Ferragosto 2020 a Sabaudia tra Rock e Disco Dance: arriva il “Music Village”

Sabaudia – Ferragosto è alle porte e, causa Covid-19, quest’anno non si svolgerà la tradizionale processione in mare della Madonna Stella Maris. Nonostante il periodo critico che stiamo attraversando, il Comune di Sabaudia non deluderà residenti e visitatori, intrattenendoli con musica dal vivo e divertimento al “Sabaudia Music Village” che durerà tutto il fine settimana centrale dell’estate.

Diverse le tribute band che si esibiranno sul palco allestito presso la Piazza del Comune a partite dalle ore 21:00:

si comincia venerdì 14 agosto con la tribute band degli U2, gli “Achtung Babies – International U2 Tribute”, che suoneranno al pubblico delle cover del celebre gruppo rock irlandese.

Sabato 15 agosto sarà la volta della tribute band degli Aerosmith, i “Big Ones” che omaggeranno la storica rock band statunitense.

Per concludere la festa dell’estate, alle ore 24:00 si terrà anche il caratteristico spettacolo pirotecnico, sempre presso la Piazza del Comune di Sabaudia.

Domenica 16 agosto, invece, sul palco del “Sabaudia Music Village” saliranno “I Fichissimi”, che intratterranno il pubblico riproponendo i favolosi anni 70’s e 80’s, in particolar modo la disco music, ricreandone la stessa atmosfera indossando durante il concerto i costumi, le parrucche e gli occhiali tipici di quegli anni.

Tutti gli eventi citati, si svolgeranno nel rispetto della sicurezza Covid – 19: l’ingresso è libero è gratuito, fino ad esaurimento dei posti disponibili, tenendo conto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi. Per alcuni eventi, potrebbe essere necessaria la prenotazione. Pertanto invitiamo a controllare di volta in volta i canali del Comune o dell’organizzatore della manifestazione.

