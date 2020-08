Formia, è un tributo a Ligabue il Ferragosto 2020

Formia – Il Ferragosto 2020 a Formia, per via dell’emergenza coronavirus, sarà molto diverso, ma non per questo sarà meno intenso, meno divertente.

In particolare, quest’anno il Ferragosto formiano sarà un tributo a Luciano Ligabue, con l’appuntamento fissato il 16 agosto, alle 22, presso il Villaggio Don Bosco, dove protagonista saranno, grazie a una tribute band e allo storico chitarrista del Liga, Fede Poggipollini, le migliori hit del cantautore emiliano.

