Forte: “Approvata la legge per l’istituzione della Giornata di Ventotene”

Ventotene – “Il consiglio regionale ha deliberato oggi l’istituzione della “Giornata di Ventotene luogo della memoria e isola d’Europa” su proposta del collega consigliere regionale Alessandro Capriccioli. Una idea – sottolinea il consigliere regionale del Pd Enrico Forte – che ho sottoscritto con convinzione, e che tutti sposiamo appieno comprendendo il valore dell’iniziativa non solo sul piano simbolico.

Con la legge istitutiva licenziata oggi dall’aula, infatti, si vuole tenere vivo con manifestazioni culturali e con l’istituzione di un premio di laurea quanto Ventotene rappresenta per l’Italia e per tutte le nazione dell’Ue: la culla di un europeismo di cui ancora oggi si discute, tornato prepotentemente al centro della politica che chiede tra i paesi maggiore solidarietà in funzione di uno sviluppo equo.

Ventotene – prosegue la nota – può diventare a pieno titolo il luogo in cui scrivere le pagine di una nuova Europa, vista non come l’emblema della tecnocrazia, ma come motore di un nuovo sviluppo, elemento di pace e stabilità.

La giornata di Ventotene sia l’occasione, anche per la Regione e per gli enti intermedi, di ripensare al proprio ruolo in rapporto alla nuova fase che si sta aprendo: Green Deal e Recovery Fund sono argomenti che oggi iniziamo tutti a conoscere meglio, ma il tema della progettazione per un utilizzo concreto delle risorse è – conclude la nota – più che mai centrale e va tenuto in considerazione da chi occupa ruoli di rappresentanza territoriale”.

