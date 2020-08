Installazione dei dossi in via dei Volsci a Latina, la soddisfazione della Lega giovani

Latina – Esattamente un anno fa, la Lega Giovani di Latina denunciò all’attuale amministrazione Coletta la pericolosità di via dei Volsci, in seguito a diverse segnalazioni ricevute da parte dei residenti della zona e, soprattutto, per l’aumento di incidenti stradali. Il movimento giovanile del Carroccio chiese l’installazione dei dossi, utili a rallentare notevolmente il flusso veicolare causato dall’apertura del nuovo ponte circostante.

Questo risultato è stato finalmente raggiunto, e, per questo, il coordinatore provinciale Lega Giovani Latina, Marco Maestri esprime soddisfazione: “Da qualche giorno sono stati installati due dossi con tanto di segnaletica verticale poco prima della presenza di strisce pedonali lungo la strada. Siamo contenti che il Comune di Latina abbia ascoltato i cittadini fornendo loro una risposta concreta all’esigenza di una migliore e sicura circolazione stradale”.

Infine, dalla Lega Giovani fanno sapere che anche durante il mese di agosto, il loro gruppo effettuerà dei sopralluoghi al fine di comprendere le zone che necessitano di ulteriori interventi di manutenzione, quale ad esempio Via Nascosa, afflitta da gravi problematiche di dissesto del manto stradale e ritenuta fondamentale vista la sua importanza e al tempo stesso la sua pericolosità. “Auspichiamo – conclude la nota – interventi immediati vista la prossimità della ripresa delle attività lavorative e scolastiche a Settembre”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Latina