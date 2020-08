Medaglia di bronzo per l’atleta paralimpico di Passoscuro Fabio Aiello

Fiumicino – “Desidero esprimere a nome di tutta l’Amministrazione le congratulazioni all’atleta paralimpico di Passoscuro Fabio Aiello, appartenente alla squadra Fiamme oro della Polizia di Stato, specialità tiro a volo fossa olimpica, che qualche giorno fa ha ottenuto una medaglia di bronzo alla Emir Cup internazionale in Umbria”. Lo dichiara in un comunicato la consigliera comunale Paola Magionesi.

“Fabio è un orgoglio per il nostro territorio, dove vive – conclude la Consigliera – e non è nuovo a questi importanti risultati. In soli quattro anni, all’età di 33 anni, ha già collezionato quattro medaglie: tre ori e un bronzo. Sono certa che in futuro saprà conquistare altri importanti trofei nella sua specialità”.

