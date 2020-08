Neri Village, chiuso ancora il bar-ristorante. I responsabili: “Così è una persecuzione”

Fiumicino – Stagione finita per il bar-ristorante “Neri Village” di Fiumicino. Nel pomeriggio di oggi, giovedì 6 agosto 2020, Polizia di Stato e Carabinieri hanno infatti notificato ai gestori della struttura la decisione del Questore di Roma, Carmine Esposito, di chiudere il bar-ristorante per 20 giorni. Una serie di disordini che hanno portato il Questore a prendere questa decisione. Risse per le quali, ovviamente, i gestori non hanno una responsabilità diretta ma che comunque hanno coinvolto il locale e l’esterno dello stesso.

Il provvedimento di chiusura notificato oggi è ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che recita: “Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini. Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata”.

La chiusura, lo ripetiamo, riguarda solo il bar-ristorante: resta infatti aperto e attivo lo stabilimento balneare con tutti i servizi attivi, compresi i campi sportivi.

Amareggiati e sorpresi i gestori del bar-ristorante del “Neri Village”, che nel tempo hanno cercato di costruire un buon rapporto sia con le Forze dell’Ordine che con i residenti della zona.

Fabio Fabi: “Penalizzato perché pregiudicato”

“Veniamo penalizzati perché sono pregiudicato“, dice deluso a ilfaroonline.it Fabio Fabi, responsabile di Sala del “Neri Village”. “Ho precedenti, è vero, ma già in carcere ho studiato e lavorato per prendere il diploma da cuoco e pasticcere.

Ho allontanato tutte le cattive compagnie, ho prestato anche servizio come volontario ad Amatrice colpita dal terremoto e oggi lavoro dalle sette del mattino fino alle due di notte gestendo la sala ristorante”, aggiunge.

“Il carcere dovrebbe servire a riabilitare le persone ma se questo Stato non riconosce il percorso fatto da un detenuto allora tanto vale condannarlo a morte subito. Così facendo, impedendoci di lavorare e di crearci una vita, ci condanna ugualmente alla morte civile”, conclude sconsolato Fabi.

Emiliano Pizzoli: “Sono amareggiato, non ce lo meritiamo”

Altrettanto deluso e scoraggiato Emiliano Pizzoli, responsabile della gestione del bar-ristorante del “Neri Village”, che al ilfaroonline.it dice: “Sono davvero amareggiato, non ci meritiamo questo.

Abbiamo sempre collaborato con le forze dell’ordine per la sicurezza e il rispetto della zona e delle persone che qui vivono o vengono a trascorrere le vacanze o qualche ora di relax in riva al mare.

Noi non conosciamo chi provoca questi atti violenti. Un provvedimento del genere non ce lo meritiamo“.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino