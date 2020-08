Ostia, abusivismo nel Centro storico: sequestrata merce pericolosa

Ostia – Notte di controlli della Polizia Locale contro l’abusivismo commerciale. Residenti e negozianti lamentano da tempo l’invasione del Centro storico da parte di ambulanti abusivi e i vigili urbani hanno deciso di stroncare il fenomeno.

Come disposto dal Comandante del Corpo, Stefano Napoli, gli agenti hanno intensificato l’attività di vigilanza, diurna sul lungomare e notturna nelle aree commerciali e in quelle tipiche della movida , come Piazza Anco Marzio , Lungomare Toscanelli e l’area del Pontile.

Fino a tarda notte le pattuglie hanno eseguito verifiche mirate a contrasto dell’abusivismo commerciale: tutta la merce venduta illecitamente è stata posta sotto sequestro . Tra i prodotti rinvenuti, numerosi giochi per bambini, privi dei requisiti di sicurezza previsti e pertanto potenzialmente pericolosi.

I controlli andranno avanti nei prossimi giorni.