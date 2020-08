Ostia, sulla spiaggia libera Spqr arrivano i cani bagnino

Ostia – La scuola italiana “Cani Salvataggio” (qui) debutta sulle spiagge di Ostia. Da oggi, giovedì 6 agosto, la collaborazione tra la Sics e il Comune di Roma si allarga con la presenza dei cani bagnini in divisa sulla spiaggia libera Spqr, appena inaugurata dal Sindaco di Roma, Virginia Raggi.

A debuttare sul tratto di litorale riqualificato e restituito ai cittadini, saranno le unità cinofile Botch e Ariel: un golden retriver di due anni e mezzo e una labrador miele di tre anni e mezzo. Per tutto il mese di agosto, le task force a quattro zampe saranno presenti due volte a settimana, nei giorni feriali.

In occasione dell’inaugurazione della spiaggia, una squadra “in rosa” di sei unità ha dato prova delle straordinarie capacità degli angeli del mare: tra le onde, sei donne e due figuranti future Uc, con i loro inseparabili compagni, hanno eseguito alcune operazioni dimostrative di soccorso per mostrare come si interviene in caso di necessità.

La partnership tra la Scuola Italiana Cani Salvataggio e il Comune di Roma è ormai “storica”, infatti, da circa dieci anni i cani della Sics operano sul litorale di Ostia, in supporto dei tradizionali presidi di sicurezza balneare, in particolare sulla spiaggia di Ponente e dei Cancelli.

“Siamo molto contenti di questa collaborazione – ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi – Avere sulla spiaggia le unità cinofile che sorvegliano sulla sicurezza dei bagnanti dà una marcia in più. Questo binomio umano-cane, che lavora perfettamente in simbiosi, rappresenta un ausilio prezioso“.

“Siamo molto felici di proseguire e ampliare una collaborazione che, nel corso degli anni, ha portato a grandi risultati: ricordo solamente, il salvataggio dello scorso anno sulla spiaggia di Ostia Ponente di tre persone, di cui due minori” spiega il responsabile dell’Area Centro-Meridionale, Roberto Gasbarri .

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ostia X Municipio