Pomezia, la mozione di Mengozzi: “Ora scelte urbanistiche sostenibili”

Pomezia – “Con una mozione ho chiesto che il Consiglio Comunale dia un mandato preciso sulle scelte urbanistiche che riguardano il territorio”. Così in una nota stampa l’esponente del Partito Democratico ed ex candidato sindaco, Stefano Mengozzi.

“In modo particolare – prosegue il Consigliere -, ho chiesto di rivedere completamente la delibera di indirizzo dell’amministrazione Fucci che, utilizzando la chiave dell’espansione del parco archeologico, distribuiva centinaia di migliaia di metri cubi ad un unico proprietario“.

“È necessario – conclude Mengozzi – che si esprima il consiglio comunale visto che di nuovo, con la scusa di convenzioni da rivedere per i percorsi archeologici, sembra volersi riaffacciare la tendenza a mischiare l’interesse privato con quello collettivo. Sono convinto che non sarà così e che il mio atto di indirizzo, pensato per la salvaguardia ambientale e la riduzione del cemento, trovi ampia condivisione tra tutte le forze politiche”.

