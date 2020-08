Real Caffè Moka Sirs Sabaudia, resta Sara Stagni: “Voglio continuare la mia crescita”

Sabaudia – La palleggiatrice Sara Stagni sarà ancora una volta in campo con la maglia del Real Caffè/Moka Sirs Sabaudia anche per il prossimo campionato di serie C femminile.

La società del presidente Alessandro Pozzuoli, in virtù dei buoni rapporti con la Giò Volley Aprilia, ha avuto la possibilità di proseguire il rapporto di collaborazione con la talentosa regista. «Con Sara avevamo iniziato un discorso già nello scorso campionato, poi quando il campionato è stato interrotto si è bloccata anche la nostra ricorsa – spiega il presidente Pozzuoli – per quanto riguarda Sara avevamo iniziato un discorso basato sulla programmazione e, grazie agli ottimi rapporti che ci sono con la Giò Volley Aprilia, abbiamo avuto la possibilità di continuare questo progetto che abbiamo portato avanti anche grazie alla volontà della giocatrice di continuare a Sabaudia il suo percorso di crescita».

La giocatrice ha vissuto molto da vicino la squadra nella scorsa stagione. «Quando sono arrivata a Sabaudia mi sono trovata subito bene e a mio agio, sia con lo staff tecnico sia con la squadra, il periodo che ho trascorso fuori dal campo l’ho vissuto cercando di dare un contributo morale alla squadra, aspettando con ansia il momento in cui avrei potuto essere protagonista anche in campo: poi quando sono potuta entrare ho cercato di dare tutto il mio supporto alla squadra anche se purtroppo poi lo scoppio della pandemia non ci ha permesso di continuare quanto di buono avevamo iniziato – aggiunge Sara, 20 anni – Durante il periodo del lockdown, per mantenermi in allenamento, facevo palestra in casa e corsa, poi quando è stato possibile abbiamo ripreso gli allenamenti al palazzetto rispettando tutte le norme di sicurezza previste per il Covid-19. Obiettivi? Per il prossimo campionato voglio continuare a crescere sia individualmente sia a livello di squadra, sperando di raggiungere degli ottimi risultati a fine stagione».

Sara Stagni (Roma – 02/11/2000)

palleggiatrice

2019/2020 Serie C Sabaudia

2018/2019 Serie D Gio Volley Aprilia

2017/ 2018 Serie D Gio Volley Aprilia