“Sabaudia studios 2020”: tutti i film in programma dal 6 al 13 agosto

Sabaudia – Il grande cinema italiano sta per sbarcare nella città delle dune, con una programmazione di spicco e tanti ospiti d’eccezione: dal 6 al 13 agosto torna Sabaudia Studios, la rassegna estiva che mira a celebrare la commedia italiana e i suoi protagonisti, di ieri e di oggi.

Otto serate di spettacolo, con proiezioni, momenti a tema, incontri con attori, registi e produttori, i quali giungeranno a Sabaudia per regalare a cittadini e visitatori un programma ricco di appuntamenti dedicati al grande schermo.

Promossa dall’Amministrazione comunale con la produzione esecutiva della You Marketing e la direzione artistica di Max Nardari, la kermesse avrà una presentazione tutta in rosa, che già sulla carta promette davvero bene: a calcare il palcoscenico tonerà la camaleontica Tosca D’Aquino, accompagnata dalle spumeggianti Matilde Brandi e Flora Canto. Le tre madrine dello spettacolo italiano si alterneranno sul palcoscenico e regaleranno, insieme ai protagonisti che giungeranno nella città delle dune, sorprese, omaggi e retroscena da non dimenticare. A loro tre, in formazione completa, sarà affidato il debutto ufficiale di questa nuova edizione di Sabaudia Studios, in programma il 6 agosto con un ospite pronto a far ridere un’intera città: Enrico Brignano!

L’EDIZIONE 2020

Il programma delle serate prevede un effervescente “pre-festival” con inizio alle ore 21.00: le conduttrici dialogheranno con gli ospiti di volta in volta presenti a Sabaudia e compiranno un percorso nel fantastico mondo del cinema italiano e nelle tematiche correlate ai contenuti dei film in programmazione. Alle 22.00 avrà inizio la proiezione.

Nella Kermesse, ospiti autorevoli porranno l’accento sul ruolo sociale del cinema e della commedia italiana e proietteranno gli spettatori in un viaggio alla scoperta della Settima Arte e dei trucchi del mestiere. Non mancheranno retroscena di lavorazione e tante sorprese, pronte ad entusiasmare gli spettatori e regalare loro tre ore di assoluta spensieratezza, e gli omaggi a due grandi del cinema italiano come Federico Fellini e Alberto Sordi, nella ricorrenza dei cent’anni dalla loro nascita. Senza tralasciare un omaggio al Premio Oscar come miglior film straniero “Nuovo Cinema Paradiso” di Giuseppe Tornatore.

IL PROGRAMMA

Durante la kermesse cinematografica otto film, tra cui gli omaggi a Federico Fellini e Alberto Sordi , verranno proiettati nella bellissima arena allestita in Piazza del Comune (scelta al fine di rispettare tutte le misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19): cittadini e turisti così avranno modo di rivedere o scoprire per la prima volta film della stagione cinematografica 2019/2020 e non solo.

06 agosto – TUTTA UN’ALTRA VITA, di Alessandro Pondi

07 agosto – NUOVO CINEMA PARADISO, di Giuseppe Tornatore – Omaggio al Cinema Italiano

08 agosto – AMARCORD, di Federico Fellini – Omaggio a Federico Fellini

09 agosto – LA MIA BANDA SUONA IL POP, di Fausto Brizzi

10 agosto – BRAVE RAGAZZE, di Michela Andreozzi

11 agosto – 7 ORE PER FARTI INNAMORARE, di Gianpaolo Morelli

12 agosto – DNA – Decisamente non adatto, di Lillo & Greg

13 agosto – PERMETTE? ALBERTO SORDI, di Luca Manfredi

Tra gli ospiti delle serate, Enrico Brignano, Fausto Brizzi, Nancy Brilli, Paola Minaccioni, Michela Andreozzi, Claudio Gregori (il Greg del duo comico Lillo & Greg), Massimiliano Vado, Luca Manfredi, Alessandro Pondi, Monica Vallerini e tanti altri volti noti che si sveleranno di serata in serata.

IL PREMIO “DUNA D’ORO”

Come ogni festival che si rispetti, anche quest’anno è previsto il premio di Sabaudia Studios. Il premio, che simboleggia il connubio tra mare, spettacolo e cultura di una città che vuole rivestire un ruolo guida ed offrire una vetrina alle bellezze italiane, sarà il riconoscimento che verrà consegnato ai protagonisti della rassegna come ringraziamento per la loro attività professionalità e per la loro presenza al Festival.

INGRESSO E MISURE COVID-19

L’ingresso alle proiezioni è libero e gratuito fino ad esaurimento posti ma, al fine del rispetto delle misure di contrasto e contenimento dei contagi da Covid-19. Gli ingressi dovranno avvenire unicamente nella fascia oraria compresa tra le 19 e le 20.30 previa consegna del modulo di autenticazione scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Sabaudia o sui portali web www.sabaudiastudios.com e www.youeventlive.com. E’ obbligatorio indossare la mascherina durante l’accesso e in tutti gli spostamenti all’interno dell’arena.

Cittadini e turisti sono invitati a partecipare.