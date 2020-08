Terracina2020, il candidato sindaco Gabriele Subiaco si presenta alla città

Terracina – Dopo aver sciolto le riserve sul proprio candidato sindaco (leggi qui), ufficializzato nella figura dell’ingegnere e docente Gabriele Subiaco, Europa verde è pronta a presentarlo a tutta Terracina.

L’appuntamento è per sabato 8 agosto alle 10.30 presso il Bar del Molo – Da Bonifacio al Porto di Terracina, dove saranno presenti anche la capolista della lista Europa Verde Terracina Maria Catia Mosa e i candidati.

L’evento si svolgerà simbolicamente presso il Porto di Terracina, un luogo che rappresenta lo snodo cruciale da cui ripartire per la riqualificazione dei servizi turistici e per la reale affermazione della legalità. Sarà introdotto da Francesco Alemanni, membro dell’esecutivo Nazionale Verdi/Europa Verde e responsabile nazionale organizzazione, Gianfranco Mascia, responsabile ufficio Stampa nazionale Verdi/Europa Verde e Silvana Meli, membro dell’esecutivo regionale Verdi/Europa Verde.

Il candidato sindaco introdurrà le principali linee programmatiche della campagna elettorale, mentre Maria Catia Mosa introdurrà la lista e le candidature. La conferenza stampa sarà seguita da una sessione di ascolto e di condivisione delle proposte e delle segnalazioni dei cittadini che interverranno.

L’evento a Terracina, inoltre, ha ricevuto anche il sostegno diretto dello European Green Party e dei suoi rappresentanti, i quali riconoscono nella candidatura a Sindaco di Gabriele Subiaco, professore, ingegnere elettronico, dirigente d’azienda, imprenditore ecologista e attivista civico, e nella lista Europa Verde Terracina, capolista Maria Catia Mosa, insegnante, ecologista, artista e performer culturale e attivista civica, la possibilità concreta e reale di implementare un Green New Deal per Terracina, che verrà presentato durante la campagna elettorale, vista anche la necessità di presentare e in tempi molto brevi progetti concreti e realizzabili per ottenere i

sostanziosi fondi del New Generation EU (Recovery Fund).

“Come Federazione dei Verdi/Europa Verde non possiamo che supportare con tutta la forza dello European Green Party, la quinta forza europea e partito in forte crescita di consensi anche in Italia, come dimostrano recenti sondaggi, la candidatura di Gabriele Subiaco a Sindaco di Terracina con il nostro motto elettorale “Qui serve un ecologista”. Riteniamo, infatti, che la prospettiva ecologista rappresenti una concreta possibilità di sviluppo economico e sociale alternativo del nostro Paese – dichiarano Francesco Alemanni, responsabile nazionale della Organizzazione, Gianfranco Mascia, responsabile Ufficio Stampa nazionale e Silvana Meli dell’esecutivo Regionale – e siamo davvero felici di poter lanciare dopo solo pochi mesi dalla nascita del Comitato Europa Verde Terracina “Alex Langer”.

Ci auguriamo che possa succedere anche a Terracina il miracolo verde già successo in molte città francesi, dove i sindaci ecologisti hanno stravinto, anche se purtroppo constatiamo che non si è riusciti a creare intorno alla figura del Sindaco ecologista una coalizione di sostegno che avrebbe potuto fare davvero la differenza”.

“Siamo convinti, e su questo imposteremo tutta la nostra campagna elettorale, che – spiega il candidato sindaco – la scelta dei luoghi, come ad esempio il Porto di Terracina, e delle modalità, come dei contenuti, ci caratterizzerà profondamente come una vera novità per la nostra città. Infatti, saremo noi ad andare a trovare i cittadini e i turisti nei luoghi di lavoro, di istruzione, di aggregazione, di svago, in luoghi pubblici e all’aperto, organizzando eventi di stimolo alla partecipazione popolare e, soprattutto, coerenti con la nostra visione di città, lavoreremo su progetti già avviati e che hanno avuto già una validazione europea, evitando toni trionfalistici, facili promesse che non possono essere mantenute, e manifesti da incollare, visto che utilizzeremo molto la rete, il nostro sito in costruzione europaverdeterracina.it e i social e solo carta riciclata per il poco materiale da diffondere.

Non solo. “La nostra campagna non sarà centrata solo sulla figura del candidato sindaco, ma verterà sul nostro progetto di lista, sostenendo primariamente la capolista – affermano Gabriele Subiaco e Maria Catia Mosa, co-portavoce Europa Verde Terracina e capolista della lista Europa Verde Terracina – perché il nostro non è un progetto finalizzato solo alle elezioni, ma è un progetto collettivo di rinnovamento civico, culturale e soprattutto etico e morale della nostra Città, destinato a durare e rafforzarsi nel tempo.

Siamo sicuramente in grado per passione, competenza, esperienza e carattere di dialogare a livello locale, regionale, nazionale e internazionale e abbiamo idee e risorse individuate per agire da subito, per trasformare velocemente Terracina in una città ecologica, moderna, resiliente, solidale, aperta alle innovazioni, ricca di prospettive per i giovani, dotate di infrastrutture e servizi moderni, che metta al centro la qualità della vita e il benessere dei suoi cittadini e dei suoi turisti.

Un approccio nuovo alla politica non solo nei contenuti ma – conclude la nota – anche nella forma, incarnato da una lista composta da cittadini, preparati, onesti e senza precedenti politici, cittadini che in questi anni si sono battuti per una Terracina e una Provincia migliori, tutti accomunati da uno spirito volontaristico di dedizione al bene comune, all’ambiente, alla cultura, ma anche al superamento delle disuguaglianze sociali e di affermazione della legalità, combattendo ogni commistione non lecita tra politica e affari e i molteplici conflitti di interesse.”

L’evento si svolgerà rispettando tutte le normative e i regolamenti nazionali e regionali per il contrasto alla pandemia COVID-19, con distanziamento sociale e uso di mascherine.

