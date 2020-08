Al Goretti di Latina arriva l’Oct Tac per Oculistica

Latina – “Siamo felici di annunciare che – dice la presidente dell’Associazione In Ricordo di Daniele Odv, Antonietta Mamma di Daniele – finalmente, dopo tre anni e tanto stress, è arrivato al Reparto di Oculistica diretto dal dott. Massimiliano Sepe dell’Ospedale S.M. Goretti di Latina l’Oct Tac”.

Il macchinario, di grande importanza, è stato acquistato e donato all’Ospedale grazie ai contributi e alla collaborazione di: Uici (Unione Italiana Ciechi ed Ipovedenti sede provinciale di Latina), presidente Angelo Ciccone; il sig. Carlo Carletti, che in passato ha ricoperto la carica di presidente dell’Uici Latina; la Fondazione Roma, presidente avv. Emmanuele Francesco Maria Emanuele e consigliere dott. Alfredo Loffredo; Fondazione Terzo Pilastro Italia e Mediterraneo; il dott. Francesco Loffredo; Rotary Club (presidente gen. Tarricone, Alessandro Saieva, Micolitti Roberto, Giuseppe Titone, prof. Federico Bizzarri e il Rettore della Sapienza sede di Latina Giuseppe Bonifazi) e l’Associazione In Ricordo di Daniele presidente Antonietta Parisi, mamma di Daniele.

“L’unione fa la forza, – continua la mamma di Daniele – è stato un vero e proprio lavoro di squadra, questo dimostra che insieme si può fare tanto. Ringrazio dal profondo del cuore tutte le associazioni, i vari componenti, le persone e tutti coloro che hanno sostenuto questo progetto.

Perché, vi chiederete, tanto tempo per l’arrivo di questo macchinario? Per fare le cose con regolarità. I fondi raccolti sono stati girati alla Asl di Latina tramite bonifici e poi è stata la Asl stessa che, tramite gara d’appalto, ha provveduto ad ordinarlo. L’Oct Tac, quindi, fisicamente è nel Reparto di Oculistica di Latina e i pazienti non dovranno più effettuare i controlli a Terracina e a Roma. Covid 19 permettendo, l’inaugurazione avverrà ad ottobre 2020, perché ci teniamo che siano presenti anche gli studenti delle scuole di Latina che ci sono sempre accanto”.

L’Oct Tac effettua una tac dell’occhio, ovvero un approfondito esame oculare non invasivo, attraverso un laser che fornisce una foto tridimensionale delle varie strutture oculari. E’ utile per diagnosi precoci e per la cura di patologie legate alla cornea, retina e nervo ottico.

Ricordiamo che per chi volesse effettuare i controlli con l’Oct Tac del Goretti, basterà prenotarsi direttamente in ospedale.

“Mi fa piacere sottolineare che, – conclude la mamma di Daniele – da gennaio ad oggi, forse anche a causa del Covid che non ci ha permesso di organizzare eventi per raccolte fondi, tantissime sono state le offerte che ci hanno consentito di donare attrezzature per combattere il virus e macchinari vari, per un valore di 100mila euro. Ringrazio, come sempre, tutte le persone comuni che, goccia dopo goccia ci sostengono, anche con poco, il merito è loro se riusciamo a realizzare progetti importanti per la salute di tutti”.