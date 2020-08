Anzio Calcio, Francesco Pangallo e Daniel Scruci confermati in rosa

Anzio – Altre due conferme nella batteria di under che comporrà la rosa dell’Anzio Calcio 1924 per la stagione 2020/21.

Si tratta dei centrocampisti Francesco Pangallo e Daniel Scruci, entrambi classe 2002. Il primo, cresciuto nel settore giovanile dell’Anzio, ha esordito in prima squadra in Serie D nella stagione 2017/18, in trasferta a Rocca Priora contro la Lupa Roma, conquistando il record di debuttante più giovane nel Girone G in quell’annata.

Per Scruci l’esordio con i grandi è avvenuto nello scorso campionato, con Mister Guida in panchina e le ottime prestazione fornite quando è stato chiamato in causa gli sono valse la convocazione nella Rappresentativa Regionale all’ultimo torneo ‘Roma Caput Mundi’.

(testo/foto@Matteo Ferri – Ufficio stampa Anzio Calcio 1924)