“Ardea in rete” crea la prima tovaglietta della città

Ardea – “Ardea in rete” rafforza la sua identità e il proprio brand territoriale. Gli imprenditori del territorio che si sono uniti grazie a “Le strade del commercio”, il progetto della Regione Lazio delle reti d’impresa per le attività economica su strada, hanno deciso di realizzare un primo prodotto proprio in grado di diffondere l’immagine delle attività locali.

Così hanno realizzato una tovaglietta, destinata alle attività di ristorazione con il logo della rete e i nomi di alcune delle attività del territorio.

A collaborare all’iniziativa di “Ardea in rete” sono i soci Publieuropa, Zannori Mobili, Camping Le Capanne, Sodifor2, Mirketto, Tcr Service, Caffè Fantini, Onda Camping Village, Elefantino Store, Fusco Mare, La Vecchia Locanda, Mare di Roma Golf Club, La Royal della Salernitana, Sartoria Miss Art, Pizzalandia, Agrimet. L’adesione è andata anche oltre i soci e ha coinvolto Ai Tucul, Eurofer, Corsi, 360, Me Ce Porti Papà e Onda Camping, che tra l’altro hanno chiesto di essere inclusi nel progetto della rete.

“Nonostante la crisi economica che ha colpito profondamente il territorio abbiamo trovato ampia disponibilità a voler continuare a lavorare insieme – spiega Davide Rossi, presidente di “Ardea in rete” – E’ bello vedere come ci sia una profonda disponibilità a continuare a fare squadra, con la speranza di voler offrire sempre maggiori servizi comuni.

L’idea della tovaglietta vuole essere un segnale di ripartenza, seppur piccolo ma efficace. E’ per questo che ringrazio tutti i soci della rete, specie chi ha aderito al progetto, e i nuovi imprenditori che si sono avvicinati in questo nostro cammino”.