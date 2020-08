Calicchio: “Da lunedì 10 agosto una linea Tpl per Tragliata e Tragliatella”

Fiumicino – “Da lunedì 10 agosto i cittadini di Tragliata e Tragliatella potranno usufruire di una nuova linea di Tpl che collega le due località con Palidoro”. Lo dichiara l’assessore al Trasporto pubblico locale Paolo Calicchio.

“È la linea 17 che partendo da Palidoro raggiungerà Via delle Pertucce – spiega Calicchio -. Per ora le corse partiranno da Palidoro alle ore 9.00 e alle ore 18.00 e da Tragliatella alle ore 9.30 e alle ore 18.30″.

“In attesa dell’entrata in vigore del servizio a chiamata, previsto nel nuovo piano del Tpl, e del raddoppio delle corse programmato per settembre – aggiunge l’assessore -, abbiamo scelto di avviare questa linea. Abbiamo voluto così rispondere alle esigenze e alle richieste dei cittadini di Tragliata e Tragliatella per rendere i loro spostamenti più agevoli da subito”.

“Ma la linea 17 non è l’unica novità – prosegue Calicchio -. Da oggi, infatti, tutti i percorsi e le linee del Trasporto Pubblico Locale di Fiumicino, gestito da Trotta Bus, sono reperibili e gestibili dall’app gratuita Moovit“.

“Si tratta di un’applicazione per smartphone, tra le più utilizzate per la mobilità urbana in tutto il mondo – spiega l’assessore -, che consente di trovare facilmente i percorsi migliori ed i tragitti dei vari mezzi, monitorando con facilità gli orari dei bus, il traffico e i diversi itinerari disponibili”.

“Il nuovo piano di Trasporto Pubblico Locale sta riscontrando grande apprezzamento tra le cittadine e i cittadini – conclude Calicchio -. Lo testimonia la quantità di biglietti venduti e la presenza costante di utenti sui mezzi. Le nuove linee estive, come quella di Fregene, registrano numeri soddisfacenti e una notevole soddisfazione da parte dell’utenza”.

Tutte le informazioni, gli orari e i percorsi del Tpl su www.trotta.it alla sezione Fiumicino.