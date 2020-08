Coronavirus in provincia di Latina, sono due i nuovi casi positivi

Latina – Sono due i nuovi casi positivi al coronavirus registrati in provincia di Latina, per un totale di 617 casi positivi dall’inizio dell’emergenza. “I due nuovi casi – fa sapere l’azienda sanitaria – sono entrambi trattati a domicilio e si sono registrati rispettivamente nei comuni di Latina e Aprilia“.

Per quanto riguarda il caso di Aprilia, il paziente era già in isolamento. Invece, per quanto riguarda il caso di Latina, sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti.

