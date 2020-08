Coronavirus, ricoverata al Covid Center di Palidoro una bambina di un anno

Fiumicino – Ha appena un anno la bimba ricoverata oggi all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Palidoro, dove sorge il Covid Center per bambini, proveniente dalla Asl Roma 6 e risultata positiva al virus. Sempre nella Asl Roma 6 è risultato positivo al coronavirus un ragazzo di 11 anni per il quale è in corso l’indagine epidemiologica. Lo rende noto il portale regionale Salute Lazio nel consueto bollettino quotidiano.