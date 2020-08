Covid-19 a Fiumicino, il bollettino del 7 agosto: 8 i positivi, 18 le sorveglianze attive

Fiumicino – “È arrivato poco fa il report della Asl Roma 3 con gli ultimi dati aggiornati ad oggi sui positivi tra le persone che risiedono a Fiumicino”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento sono 8 le persone positive al coronavirus in città – spiega il sindaco – mentre 18 sono quelle sottoposte a sorveglianza attiva perché contatti diretti di persone positive”.

“Non posso esimermi, anche questa volta, di ricordare a tutte e tutti che non possiamo ritenerci al sicuro e comportarci come se niente fosse – conclude Montino -. I numeri, sia nazionali che del resto del mondo, testimoniano che la soglia dell’attenzione deve essere ancora molto alta se non vogliamo correre il rischio di tornare ai livelli dello scorso inverno. Pur senza rinunciare alla nostra quotidianità, è necessario adottare sempre le tre regole fondamentali: mantenere il distanziamento interpersonale, lavarsi spesso le mani e indossare la mascherina soprattutto nei luoghi con molte persone e in ambienti chiusi. Mi appello al buon senso e alla prudenza di tutte e tutti voi, mentre da parte nostra continuano i controlli sul territorio”.