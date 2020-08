Ferragosto 2020 a Latina: ecco tutti gli eventi in programma nel capoluogo Pontino

Latina – Causa Covid-19, Ferragosto 2020 non vedrà la tradizionale processione in mare della Madonna Stella Maris, ma per quanto riguarda gli eventi e le manifestazioni culturali previste per il week end di Ferragosto, Il Comune di Latina ha pubblicato il Bando dell’Assessorato alla Cultura, Turismo e Sport per la “Rassegna Estiva 2020”. Il Bando raccoglierà iniziative e progetti da realizzare nel periodo che va dal 15 Agosto al 20 Settembre. Uno strumento pensato per consentire la partecipazione del maggior numero di operatori interessati alla realizzazione di eventi turistico-culturali, in particolare nei settori della musica, del teatro e dei libri. Con un contributo, raddoppiato rispetto allo scorso anno, di 20 mila euro.

Verrà quindi implementato il programma già previsto nei Giardini del Palazzo Comunale, attraverso un coordinamento con altri Enti pubblici, Associazioni culturali e soggetti privati operanti nel settore della promozione culturale, per offrire ai cittadini e ai turisti un ampio e variegato insieme di proposte. Il Bando si concluderà entro il 10 Agosto 2020.

Da questa data in poi, gli enti preposti provvederanno a comunicare il calendario completo degli eventi in programma per il week end di Ferragosto, fino alla fine della Rassegna Estiva, che sarà in continuo aggiornamento.

Gli eventi religiosi

Al posto della processione in mare la diocesi di Latina celebrerà delle messe all’aperto, in rispetto delle norme di sicurezza, distanziamento e prevenzione del Covid-19:

Tutte le sere dal 10 al 13 agosto alle ore 21:00, si terranno le messe all’aperto;

venerdì 14 agosto, si svolgerà, sempre alle ore 21:00 un concerto religioso;

sabato 15 verrà celebrata alle ore 20:00 la messa all’aperto, seguita alle 21:00 dall’adorazione.

