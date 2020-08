Ferragosto 2020 alternativo al Circeo: visite guidate ed escursioni alla scoperta del territorio

San Felice Circeo – “A causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, per il week end di Ferragosto nel nostro Comune non sono attualmente previste manifestazioni, spettacoli, concerti o fiere”. Lo rende noto l’Associazione Pro loco San Felice Circeo.

Quest’anno non si svolgerà nemmeno la tradizionale processione in mare della Madonna Stella Maris, ma la Pro loco San Felice Circeo ha organizzato diverse visite guidate volte all’esplorazione del territorio:

venerdì 14 agosto alle ore 10:00, si potrà visitare la suggestiva Grotta delle Capre;

sabato 15 agosto alle ore 9:00 si potrà partecipare al percorso trekking “Sulle orme di Circe”;

domenica 16 agosto alle ore 9:00 si potrà prendere parte alla percorso archeotrekking “Nel sentiero della Regina”.

Tutte le escursioni citate partiranno dalla Piazza San Francesco (Centro storico) e si svolgeranno nel rispetto delle norme di sicurezza e anti contagio.

Per informazioni e prenotazioni contattare la Pro loco San Felice Circeo:

0773/547770 – 329 9166914

tour.prolocosanfelicecirceo@gmail.com

Foto @ProLocoSanFeliceCirceo

