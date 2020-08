Fiumicino, assenze in Aula durante il Consiglio: la maggioranza replica all’opposizione

Fiumicino – “Ringraziamo l’opposizione di centrodestra per il comunicato diffuso poco fa (leggi qui) perché ci dà l’occasione di precisare alcune cose che è bene che le cittadine e i cittadini sappiano“. Lo dichiarano le consigliere e i consiglieri di maggioranza in un comunicato diffuso nella notte.

“Prima hanno contestato la convocazione, poi hanno diffuso un comunicato di lamentele. Ma sottolineiamo che alla ripresa del consiglio comunale di oggi pomeriggio (ieri, ndr.) il centrodestra era rappresentato dal solo capogruppo di Crescere insieme. Tutti gli altri erano già andati via ben prima dell’appello. Un’uscita probabilmente programmata, dato che alcuni di loro hanno partecipato ad una manifestazione a Focene. Dobbiamo dedurre che le questioni portate in aula da Crescere insieme non interessassero granché neanche agli altri partiti di centrodestra”. “Se amarezza vogliono esprimere – concludono le consigliere e i consiglieri – dovrebbero rivolgerla a loro stessi”.