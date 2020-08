Fiumicino, Stasio: “L’ospedale di comunità è un’opportunità per i disabili”

Fiumicino – “La presenza di una struttura ospedaliera sul territorio di Fiumicino è molto importante per tutti i cittadini, ma rappresenta una grande opportunità soprattutto per i disabili”. A dichiararlo è Mauro Stasio, delegato del Sindaco per i problemi dell’handicap.

“Per molte persone disabili con gravi patologie, – prosegue il Delegato – spostarsi per raggiungere l’ospedale più vicino può diventare un trauma. Ora, con l’approvazione della realizzazione dell’ospedale di comunità in via Coni Zugna a Isola Sacra, sarà più semplice recarsi ad una centro medico situato a pochi chilometri da casa propria, senza essere costretti a lunghi trasferimenti, che potrebbero essere dannosi”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino