Sabaudia, è Giulia Di Matteo il nuovo segretario comunale

Sabaudia – Ha preso servizio il nuovo Segretario generale del Comune di Sabaudia. Il sindaco Giada Gervasi ha conferito l’incarico all’avvocato Giulia Di Matteo, fino ad oggi in servizio presso il Comune di Caivano, in provincia di Napoli.

Laureata in Giurisprudenza e abilitata alla professione di Avvocato, la dottoressa Di Matteo vanta un curriculum importante nel settore della Pubblica Amministrazione con numerosi incarichi come Segretario comunale in differenti Comuni italiani.

“A nome di tutta l’Amministrazione comunale – commenta il Sindaco – do il benvenuto all’avvocato Di Matteo e rivolgo a lei i miei migliori auguri per un sereno e proficuo lavoro presso il Comune di Sabaudia, affinché la sua permanenza presso l’Ente possa contribuire a rendere sempre più efficiente e alla portata di tutti l’intera macchina amministrativa”.

L’avvocato Di Matteo subentra alla collega Rosalba Ambrosino, che lascia il Comune per sopraggiunti impegni familiari che non le avrebbero permesso di operare nella tranquillità che il ruolo richiede. “Alla dottoressa Ambrosino – conclude il Sindaco – il mio personale ringraziamento per quanto fatto per la città di Sabaudia e l’Amministrazione tutta, augurandole tutto il meglio per il suo futuro personale e professionale”.

