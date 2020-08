Sabaudia Pallavolo, torna Pomponi: “Entusiasta di vivere questa nuova avventura”

Sabaudia – Dopo due anni di assenza lo schiacciatore Alessandro Pomponi torna a giocare per il Sabaudia, si tratta di un gradito rientro per la società pontina che aveva già investito in passato sul giovanissimo atleta, classe 2001, e che con piacere lo riaccoglie tra le sue fila in vista della stagione agonistica 2020/2021.

Alessandro, originario della vicina Latina, dopo aver militato nelle giovanili dell’Asd Latina Scalo Volley, nella stagione 2017/2018 passa al Sabaudia, con cui ha l’occasione di giocare anche nella prima squadra. Nell’annata 2018/2019 passa alle giovanili della Fenice Roma, dove la stagione successiva, la 2019/2020,grazie al suo talento e alla sua voglia di fare si guadagna l’ingresso nella prima squadra in serie B unica.

Nonostante il campionato sia terminato in modo brusco a causa del coronavirus, Alessandro ha avuto l’occasione di dimostrare le grandi doti sportive che aveva intravisto in passato la dirigenza del Sabaudia. Proprio in virtù di ciò, prontamente, la società pontina ha deciso di richiamarlo tra le proprie fila, a conferma della sua strategia di investire in giovani talenti nella costruzione della squadra per la stagione 2020/2021.

Emozionato di tornare a giocare nella sua terra, Alessandro Pomponi ha dichiarato: “Sono molto felice di giocare di nuovo con il Sabaudia e di far parte di questo progetto. Sono entusiasta di iniziare questa nuova avventura in serie A3 e di lavorare con alcuni vecchi e nuovi compagni. Allenarmi e competere con un grande gruppo è per me molto importante, anche per questo sono molto felice di tornare a far parte del Sabaudia”.