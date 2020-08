A Sperlonga l’incantevole ìdanza di un banco di trenta delfini

Sperlonga – “Ero in barca al largo di Sperlonga stamattina, poi la sorpresa: io e un mio amico siamo stati circondati da un banco di delfini, almeno trenta. Ho spento il motore, ci siamo fermati e in silenzio per più di un’ora abbiamo assistito alla loro danza intorno alla nostra barca. Uno spettacolo indimenticabile”.

Così Sebastiano Caudicio racconta emozionato l’ennesimo incontro con i delfini che quest’anno popolano la costa Pontina. Già qualche settimana fa aveva avuto il privilegio di avvisarne alcuni al largo di Sabaudia, sotto il promontorio del Circeo. Questa mattina un altro regalo: intorno alle 8 la danza dei delfini proprio davanti a Sperlonga, una delle perle turistiche del Tirreno. (fonte Agi)