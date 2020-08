Anziano scippato a Fregene: strappato dal polso un orologio da 8 mila euro

Fiumicino – Si avvicinano a bordo di un’auto, strappando un prezioso orologio dal polso di un anziano. E’ successo a Fregene, dove una 27enne e due complici, hanno avvicinato e rapinato la vittima nella mattinata di ieri, 7 agosto 2020.

I carabinieri della Stazione di Fregene sono riusciti ad identificare la responsabile del furto del prezioso orologio dal valore di 8.000 euro: una cittadina romena di 27 anni domiciliata a Bologna, dove è sottoposta all’obbligo di dimora.

Le indagini, scattate subito dopo il colpo, rinforzate anche da accertamenti tecnici, hanno consentito di individuare la donna, che è stata denunciata a piede libero per rapina. Sono tuttora in corso le ricerche dei suoi complici.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

