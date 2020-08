Approvato il comodato d’uso gratuito per la stazione di Terracina e di La Fiora

Terracina – È stata licenziata una delibera di giunta comunale con la quale si approva la stipula del comodato d’uso gratuito tra R.F.I. e Comune di Terracina per gli immobili delle stazioni di Terracina e La Fiora.

“Un bel risultato – afferma il sindaco facente funzioni Roberta Tintari – al quale stavamo lavorando da tempo. Innanzitutto grazie a Rete Ferroviaria Italiana per aver accolto la nostra proposta e lavorando affinché si potesse concretizzare con questo comodato gratuito che ci consente di mantenere la promessa di recuperare degli spazi

preziosi e dotare due zone di Terracina di servizi importanti per il progresso sociale della nostra città. Il mio pensiero va soprattutto agli anziani de La Fiora che potranno finalmente disporre di un luogo in cui ritrovarsi e svolgere attività sociali e ricreative”.

“La convenzione – dichiara l’assessore al Trasporto Pubblico Locale Emanuela Zappone – è il coronamento di un lavoro durato oltre due anni e finalizzato al raggiungimento dell’obiettivo dell’amministrazione comunale di mettere a disposizione della comunità immobili attualmente in disuso.

Per quanto riguarda la stazione di Terracina, sulla cui piena riattivazione proseguiamo l’impegno con tutte le parti interessate, la volontà è quella di strapparla al degrado e restituirla alla città. Finora non ci è stato possibile intervenire poiché l’immobile e l’area non sono comunali, ma questo accordo ora ci consente di realizzare opere di riqualificazione e assegnazione. Una parte sarà destinata al potenziamento dei servizi del Polo Trasporti, un’altra verrà concessa in sub comodato ad alcune associazioni locali per lo svolgimento delle loro attività, restituendo dignità ad un’area importante di Terracina.

L’immobile della stazione de La Fiora, invece, sarà destinato alla creazione di un centro di socialità per anziani della zona, attualmente privi di un luogo di ritrovo. Mi associo al ringraziamento del sindaco ad RFI – conclude Zappone –, società con cui abbiamo aperto un dialogo e una collaborazione molto costruttiva che

contiamo di mantenere per il futuro, in vista di nuovi e importanti servizi per Terracina”.

