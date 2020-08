Formia, Comune al lavoro per ripristinare il flusso naturale del torrente Acquatraversa

Formia – Il sindaco di Formia, Paola Villa, nella giornata di ieri ha emanato un’ordinanza di “Interdizione del tratto di litorale di Gianola in località Acquatraversa in corrispondenza della foce del Torrente Acqualonga, per esecuzione lavori di livellamento e risagomatura”.

Si tratta di lavori finalizzati a “ripristinare il decorso naturale del torrente. In particolare – spiega il primo cittadino – quello in località Acquatraversa. Insieme alla Capitaneria di porto il Comune ha accertato che il rio di acqua dolce ha subito una deviazione, probabilmente a causa di attività di privati”.

La Guardia Costiera e l’amministrazione comunale di Formia hanno svolto accertamenti mirati a verificare non solo se due ruscelli, quello di Acquatraversa e quello di Acqualonga che “raccolgono acqua piovana hanno subito deviazioni, ma anche l’eventuale presenza di scarichi fognari lungo la costa della città di Formia. La deviazione del corso d’acqua in zona Acquatraversa – chiarisce il sindaco – ha provocato un acquitrino sulla spiaggia con danni anche agli operatori balneari che operano in zona. A loro abbiamo chiesto un piccolo sacrificio, in questi giorni, per poter ripristinare il naturale decorso del torrente”.

“Seppure – spiega la Villa – i lavori, iniziati ieri, si stanno svolgendo di notte per non creare ulteriori nocumento ai titolari dei lidi. Al termine delle attività, però, avranno la possibilità di usufruire anche del tratto di spiaggia che oggi è un pantano”.

E mentre l’amministrazione comunale di Formia è al lavoro per risolvere questa incresciosa situazione grazie a una piccola risorsa economica reperita ad hoc, la Capitaneria di Porto sta analizzando documentazione fotografica e video per ricercare le eventuali responsabilità di coloro che hanno provocato la deviazione del corso d’acqua.

