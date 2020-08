Incendio a Pomezia, salvata dai Vigili del Fuoco una donna dispersa a causa del fumo

Pomezia – Momenti di paura sul litorale romano, dove dalle ore 14 circa, a Pomezia, in via delle Monachelle, i Vigili del Fuoco sono al lavoro per spegnere un incendio divampato in un bosco.

La Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato la squadra di Pomezia con l’ ausilio di due autobotti più il personale Dos/6. Ritrovata anche una donna inizialmente segnalata alle Forze dell’Ordine come dispersa a causa del denso fumo. E proprio il fumo sta recando disagi alle zone limitrofe e al traffico veicolare con conseguenti rallentamenti. Presenti i moduli della protezione civile e le forze dell’ordine per quel che concerne le loro competenze.